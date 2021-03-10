RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні блокували незаконні перевезення людей в Росію через Крим

Автор: Дмитро Левицький

Мешканця Херсонської області підозрюють у нелегальних перевезеннях людей в Росію через окупований Крим. Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомила прокуратура АР Крим на сторінці у Facebook.

Правоохоронці встановили, що мешканець Херсонської області на своєму автомобілі возив пасажирів в Крим через пункт пропуску "Чаплинка", а вже звідти вирушав в Росію через Керченський міст.

"У результаті проведених обшуків за місцем проживання вказаного громадянина виявлені докази його злочинної діяльності", - розповіли в прокуратурі.

За нелегальні перевезення людей через кордон українцю загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Розслідування ще триває.

Нагадаємо, у січні цього року правоохоронці викрили міжнародну групу морських компаній на нелегальному перевезенні українських моряків в Крим. За цим фактом порушили кримінальну справу.

Крім того, у грудні в Запорізькій області затримали чоловіка, якого підозрюють у нелегальному перевезенні людей в ОРДЛО через територію Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяКримперевозки
Читайте також
Росія готує на Донбасі провокацію для введення своїх "миротворців", - Гармаш
Резніков: Росія намагається поширити пропаганду на Маріуполь та Нову Каховку
Прогноз погоди