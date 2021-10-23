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В Україні блокували канал нелегальної міграції: ділки переправили до ЄС близько 3000 осіб

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні ліквідували велику схему переправлення нелегальних мігрантів до ЄС. За два роки послугами ділків скористалися близько трьох тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Відзначається, що в Україні іноземці в'їжджали під виглядом навчання, а потім переправлялися в ЄС. Для пошуку клієнтів злочинці створили мережу фірм-посередників. Крім того, для прикриття своєї діяльності зловмисники використовували одне з приватних вищих навчальних закладів.

За даними правоохоронців, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання і на законних підставах прибували в Україну. Згодом їх незаконно переправляли в країни ЄС.

Протягом декількох місяців правоохоронцями було затримано близько 40 таких нелегалів при спробі переправлення до країн ЄС. Встановлено, що за два роки злочинне угруповання переправила в Україну близько трьох тисяч іноземців.

Свої послуги з переправлення в ЄС злочинці оцінювали від 13 до 15 тисяч доларів. Щорічний дохід угруповання перевищував мільйон доларів.

Фото: в Україні ліквідували Великий канал нелегальної міграції в ЄС (mvs.gov.ua)

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