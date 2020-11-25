В Україні безробітним виплатили 14 млрд гривень за час карантину

З початку карантину на компенсацію по безробіттю і частковому безробіттю виділили 14 млрд гривень. Такі дані з 12 березня на кінець листопада.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Зазначено, що 11,5 млрд гривень допомоги виплатили безробітним, зареєстрованим у центрах зайнятості. Заборгованості по виплаті допомоги з безробіття немає.

Також з метою фінансової підтримки малого і середнього бізнесу уряд направив з фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд гривень на програму допомоги по частковому безробіттю, з яких вже профінансовано 2,5 млрд гривень.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко підкреслив, що фінансування програм для підтримки безробітних і підприємців у період карантину знаходиться на постійному контролі Кабінету міністрів.

Уряд у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів. За словами Петрашка, недавно для програми допомоги по частковому безробіттю додатково виділили 80 млн гривень, а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги з безробіття - майже 1,2 млрд гривень.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон, яким Фонд соціального страхування і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування уповноважили видавати виплати безробітним на організацію бізнесу.

Як писало РБК-Україна, за період карантину протягом березня-вересня допомогу з безробіття отримували 428 тисяч українців.