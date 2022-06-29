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В Україні заарештували російські контейнери на 18 млн гривень

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Україна, Середа 29 червня 2022 17:21
В Україні заарештували російські контейнери на 18 млн гривень Фото: поліція арештувала 94 російські контейнери (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці заарештували майно російських компаній на суму майже 18 млн гривень. Йдеться про контейнери для перевезення товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Встановлено, що власниками майна виводили отриманий дохід на рахунки російських та офшорних компаній. Ці кошти могли використовуватися для фінансування війни.

Керівництво компаній намагалося уникнути арешту, тому використовувало різні схеми та механізми.

Загалом поліція вилучила 94 універсальні контейнери, які передали в комерційне управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Нагадаємо, що міжнародна група відшукала заморозила 30 млрд доларів активів, що належать представникам російської еліти.

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