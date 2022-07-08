В Україні арештували мільярдні активи "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому"

Як зазначається в повідомленні, у ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ роти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

"Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними", - додали в СБУ.