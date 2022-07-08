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В Україні арештували мільярдні активи "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому"

Фото: активи Газпрому арештували в Україні (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

В Україні накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств. Кінцевими власниками цих компаній є російські державні корпорації "Роснєфть", "Росатом" та "Газпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається в повідомленні, у ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ роти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

"Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними", - додали в СБУ.

Нагадаємо, судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді. Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування ЗСУ.

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