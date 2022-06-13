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В Україні арештували майно екс-міністра часів Януковича на більше ніж півмільярда: що відомо

Фото: Київська міська прокуратура (resonance.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині екс-міністра оборони України часів побіжного президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини екс-посадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду. Наразі арештоване майно передано в управління АРМА", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на території України працює низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього міністра оборони України (2012-2014 р.р.).

"Ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора", - додають в прокуратурі.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано:

  • 30 земельних ділянок;
  • 30 об’єктів нерухомості (у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання).

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління Національного агентства з виявлення та розшуку активів 60 екземплярів будівельної техніки білоруських компаній.

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