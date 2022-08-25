В Україні арештували активи чотирьох компаній, що належали росіянці з Тамбова

"Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли співробітники спецслужби, свої прибутки в Україні кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка своєю чергою сплачувала податки до держбюджету РФ.

"У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України. За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн", - додали в відомстві.

СБУ також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані коштом "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.