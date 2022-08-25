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В Україні арештували активи чотирьох компаній, що належали росіянці з Тамбова

Фото: СБУ заарештувала активи чотирьох російських компаній на 72 мільйони гривень (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні арештували активи ще 4 російських компаній на 72 млн гривень. Кінцевим бенефіціаром цих фірм, що розташовувались у Харкові, Львові та Дніпрі є росіянка з Тамбова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли співробітники спецслужби, свої прибутки в Україні кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка своєю чергою сплачувала податки до держбюджету РФ.

"У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України. За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн", - додали в відомстві.

СБУ також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані коштом "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.

Як повідомлялося, СБУ заарештувала активи українських підприємств та банку. Кошти з яких надходили на спонсорування російської агресії проти нашої держави.

Також СБУ ініціювала арешт майна одного із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у "ЛНР". Вартість майна становить 500 млн. гривень.

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Служба безпеки України