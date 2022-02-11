В Україні з квітня будуть продавати антибіотики лише за е-репептом

З квітня 2022 року в Україні вводять обмеження на купівлю антибіотиків. Придбати їх можна буде лише за наявності е-рецепта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич.

"Починаючи з квітня, усі антибіотики відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта е-рецепта. Наступний етап - запуск е-рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати", - сказала Карчевич.

Чиновниця пояснила, що таким чином Міністерство охорони здоров'я намагається боротися з самолікуванням, в результаті якого може виникнути стійкість бактерій до антибіотиків.

За словами Карчевич, після запуску е-рецептів на антибіотики в Україні обмежать продаж наркотичних засобів та всіх рецептурних препаратів.