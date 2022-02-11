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В Украине с апреля будут продавать антибиотики только по е-репепту

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 10:59
В Украине с апреля будут продавать антибиотики только по е-репепту Фото: антибиотики будут продавать только по е-рецепту (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

С апреля 2022 года в Украине вводят ограничения на покупку антибиотиков. Приобрести их можно будет лишь при наличии е-рецепта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич.

"Начиная с апреля, все антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента е-рецепта. Следующий этап - запуск е-рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты", - сказала Карчевич.

Чиновница пояснила, что таким образом Министерство здравоохранения пытается бороться с самолечением, в результате которого может возникнуть устойчивость бактерий к антибиотикам.

По словам Карчевич, после запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов.

Как сообщало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине было выявлено более 41 тысячи новых случаев коронавирус.

Также ранее стало известно, что в Хмельницком начали продавать препарат "Молнупіравір" однако в Минздраве предупредить, что это может быть фальсификат.

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Министерство здравоохранения Украины
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