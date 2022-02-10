ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Таблеток від COVID-19 в аптеках не буде. У Хмельницькому у продаж міг потрапити фальсифікат

Новость на русском →
Україна, Четвер 10 лютого 2022 13:19
Таблеток від COVID-19 в аптеках не буде. У Хмельницькому у продаж міг потрапити фальсифікат Фото: таблеток від COVID-19 в аптеках України не буде (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В аптеках Хмельницького з'явився препарат "Молнупіравір", який використовують під час лікування коронавірусу. Проте в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що таблеток від COVID-19 в аптеках не буде, а даний медикамент є підробкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінохорониздоров'я.

"Препарат, що є у продажу (у Хмельницькому, - ред.), не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Чиновник додав, що даний медикамент може бути фальсифікатом, який несе загрозу життю пацієнтів

В Мінохорониздоров'я пояснили, що "Молнупіравір" використовується в Україні тільки в медичних закладах лише за призначенням лікаря на безоплатній основі.

"Важливо, що поки що не планується реалізація зареєстрованого в Україні препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу, і він буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, тільки за призначенням лікаря", - додали в МОЗ.

Раніше РБК-Україна розповідало, що за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 70 тисяч людей.

Також інфекціоніст Оксана Кондрин повідомила, що симптоми болю та погіршення слуху спостерігаються сьогодні у третини людей, які захворіли Омікроном.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID Коронавірус
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України