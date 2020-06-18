В Україні антирекорд по коронавірусу: більше 800 нових випадків

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксували 829 нових випадків коронавірусу. В країні вже другий день поспіль фіксують антирекорд по COVID-19.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Разом з тим, за минулу добу від інфекції померли ще 23 людини. Загалом з початку пандемії заразились 34 063 людей та 966 померли.

Найбільш зараженими регіонами лишаються Чернівецька область (4 135 випадків), місто Київ (4 084 випадків), Львівська область (3 398 випадків).

Зазначимо, що останній тиждень в Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом. Зокрема, вчора було зафіксовано два антирекорди - по нових випадках та по кількості смертей.

До цієї статистики найбільшою кількістю заражених за добу було 758 людей.

Також у прес-службі МОЗ повідомили, що це третій антирекорд за останні кілька днів. У міністерстві нагадали про необхідність дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та ходити в захисних масках.

Мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі написав, що виявили ще 58 нових випадкі COVID-19 і одна людина померла.

Нагадаємо, інфекціоніст назвав причини зростання захворюваності COVID-19 в Україні.

Відзначимо, головний санлікар Віктор Ляшко оцінив ймовірність повернення країни до жорсткого карантину.