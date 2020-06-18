В Украине антирекорд по коронавирусу: более 800 новых случаев

По состоянию на утро 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавируса. В стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Вместе с тем, за минувшие сутки от инфекции умерли еще 23 человека. Всего с начала пандемии заразились 34 063 человек и 966 умерли.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (4135 случаев), город Киев (4084 случаев), Львовская область (3398 случаев).

Отметим, что за неделю в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. В частности, вчера было зафиксировано два антирекорда - по новым случаях и по количеству смертей.

До этой статистики самым большим числом зараженных за сутки было 758 человек.

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что это третий антирекорд за последние несколько дней. В министерстве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и ходить в защитных масках.

Мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале написал, что выявили еще 58 новых случаев COVID-19 и один человек умер.

Напомним, инфекционист назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Отметим, главный санврач Виктор Ляшко оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину.