ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 763 нових випадки коронавірусу

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 липня 2021 08:20
В Україні 763 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 763 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 446 осіб; летальних випадків - 21; одужали - 639 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 18 411 осіб, методом ІФА - 7 630 осіб, експрес-тестами - 14 016 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 247 419 осіб; одужали - 2 183 642 особи; летальних випадків - 52 811; проведено ПЛР-тестувань - 11 239 813.

Нагадаємо, в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19
NEWS
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"