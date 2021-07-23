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В Украине 763 новых случая коронавируса

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Киев, Пятница 23 июля 2021 08:20
В Украине 763 новых случая коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 763 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 446 человек; летальных исходов - 21; выздоровели - 639 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 18 411 человек, методом ИФА - 7630 человек, экспресс-тестами - 14 016 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 247 419 человек; выздоровели - 2 183 642 лица; летальных исходов - 52 811; проведения ПЦР-тестов - 11 239 813.

Напомним, в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса.

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