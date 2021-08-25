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В Україні 727 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 727 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 682 особи; летальних випадків - 20; одужали - 382 особи. Протестували методом ПЛР - 12 855 осіб, методом ІФА - 2 110 осіб, експрес-тестами - 11 239 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 276 590 осіб;
  • одужали - 2 202 160 осіб;
  • летальних випадків - 53 521.

Нагадаємо, Австрія передала Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус