В Україні 727 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 727 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 682 особи; летальних випадків - 20; одужали - 382 особи. Протестували методом ПЛР - 12 855 осіб, методом ІФА - 2 110 осіб, експрес-тестами - 11 239 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.
За весь час пандемії в Україні: