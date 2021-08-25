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В Украине 727 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 727 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 682 человека; летальных исходов - 20; выздоровели - 382 человека. Протестовали методом ПЦР - 12 855 человек, методом ИФА - 2110 человек, экспресс-тестами - 11 239 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 276 590 человек;
  • выздоровели - 2 202 160 человек;
  • летальных случаев - 53 521.

Напомним, Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

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