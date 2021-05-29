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В Україні 3 096 нових COVID-випадків за добу, найбільше - у Києві

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 28 травня, в Україні зафіксували 3 096 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше з них у місті Київ.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу від коронавірусу померли 156 людей. Найбільше - 28 - у Дніпропетровській області.

Одужало - 10 199 осіб.

Загалом найбільша кількість зафіксованих нових хворих у Києві - 377, Дніпропетровській області - 261, Львівській області - 231. Найменше - у Луганській та Кіровоградській - по 31 новому хворому.

За добу було протестовано методом ПЛР – 25 401 особи, методом ІФА – 10 963 особи, експрес-тестами – 21 020 осіб.

Нагадаємо, в Україні за добу 27 травня зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу.

Також повідомлялося, що влітку епідемія коронавірусу стане на паузу.

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