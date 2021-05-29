UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине 3 096 COVID новых случаев за сутки, больше всего - в Киеве

Автор: РБК-Украина

В течение прошлых суток, 28 мая, в Украине зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего из них в городе Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки от коронавируса умерли 156 человек. Больше всего - 28 в Днепропетровской области.

Выздоровело - 10 199 человек.

Наибольшее количество зафиксированных новых заболевших в Киеве - 377, Днепропетровской области - 261, Львовской области - 231. Меньше всего - в Луганской и Кировоградской - по 31 новому больному.

За сутки было протестировано методом ПЦР – 25 401 человека, методом ИФА-10 963 человека, экспресс-тестами - 21 020 человек.

Напомним, в Украине за сутки 27 мая зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что летом эпидемия коронавируса станет на паузу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пандемияКоронавирус