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В Україні 286 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за добу виявили 286 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 422 особи; летальних випадків - 12; одужало - 159 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 26 197 осіб, методом ІФА - 2 823 осіб, експрес-тестами - 10 386 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 248 450 осіб;
  • одужало - 2 184 195 осіб;
  • летальних випадків -52 847.

Нагадаємо, в двох областях України перевищений допустимий рівень госпіталізації через COVID.

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