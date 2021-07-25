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В Украине 286 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки обнаружили 286 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 422 человека; летальных исходов - 12; выздоровели - 159 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 26 197 человек, методом ИФА - 2823 человек, экспресс-тестами - 10 386 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 248 450 человек;
  • выздоровели - 2 184 195 человек;
  • летальных случаев - 52 847.

Напомним, в двух областях Украины превышен допустимый уровень госпитализации из-за COVID.

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