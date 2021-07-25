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В Україні 286 нових випадків коронавірусу

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Київ, Неділя 25 липня 2021 08:18
В Україні 286 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за добу виявили 286 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 422 особи; летальних випадків - 12; одужало - 159 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 26 197 осіб, методом ІФА - 2 823 осіб, експрес-тестами - 10 386 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 248 450 осіб;
  • одужало - 2 184 195 осіб;
  • летальних випадків -52 847.

Нагадаємо, в двох областях України перевищений допустимий рівень госпіталізації через COVID.

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