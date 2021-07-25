В Украине 286 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 286 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки в Украине госпитализировали 422 человека; летальных исходов - 12; выздоровели - 159 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 26 197 человек, методом ИФА - 2823 человек, экспресс-тестами - 10 386 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

За все время пандемии в Украине: