В Украине 286 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за сутки обнаружили 286 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 422 человека; летальных исходов - 12; выздоровели - 159 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 26 197 человек, методом ИФА - 2823 человек, экспресс-тестами - 10 386 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 248 450 человек;
- выздоровели - 2 184 195 человек;
- летальных случаев - 52 847.