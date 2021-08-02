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В Україні 265 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 265 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні госпіталізували 385 осіб; летальних випадків - 4; одужали - 176 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 8 854 особи, методом ІФА - 1 776 осіб, експрес-тестами - 6 417 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 253 534 особи;
  • одужали - 2 187 170 осіб;
  • летальних випадків - 52 955;
  • проведено ПЛР-тестувань - 11 404 184.

Раніше повідомлялось, що Pfizer та Moderna підвищили ціни на свої вакцини від COVID-19.

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