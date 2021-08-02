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В Украине 265 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 265 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине госпитализировали 385 человек; летальных случаев - 4; выздоровели - 176 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 8854 лица, методом ИФА - 1776 человек, экспресс-тестами - 6417 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 253 534 лица;
  • выздоровели - 2 187 170 человек;
  • летальных исходов - 52 955;
  • проведения ПЦР-тестов - 11 404 184.

Ранее сообщалось, что Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от COVID-19.

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