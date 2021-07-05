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В Україні 244 нових випадків коронавірусу

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 08:18
В Україні 244 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 244 нових випадків коронавірусу. Найбільше за добу заразились у Києві та Житомирській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу госпіталізували 333 осіб; летальних випадків - 14; одужали - 419 осіб.

Протестували за добу методом ПЛР - 9 889 осіб, методом ІФА - 1 712 осіб, експрес-тестами - 5 750 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 237 823 особи; одужали - 2 171 601 особа; летальних випадків - 52 484.

Нагадаємо, що в Україні вперше зафіксована смерть після вакцинації від коронавірусу. Це сталося у Вінницькій області. Там через 4 години після вакцинації Pfizer помер 47-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що у вакцинованого вінничанина були проблеми з серцем. В обласному департаменті охорони здоров'я вважають, що це могло стати причиною смерті.

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В Україні 244 нових випадків коронавірусу
В Україні 244 нових випадків коронавірусу
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