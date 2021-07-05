В Україні 244 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 244 нових випадків коронавірусу. Найбільше за добу заразились у Києві та Житомирській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 237 823 особи; одужали - 2 171 601 особа; летальних випадків - 52 484.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Нагадаємо, що в Україні вперше зафіксована смерть після вакцинації від коронавірусу. Це сталося у Вінницькій області. Там через 4 години після вакцинації Pfizer помер 47-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що у вакцинованого вінничанина були проблеми з серцем. В обласному департаменті охорони здоров'я вважають, що це могло стати причиною смерті.