В Украине 244 новых случаев коронавируса
В Украине за минувшие сутки выявили 244 новых случаев коронавируса. Больше всего за сутки заразились в Киеве и Житомирской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 333 человека; летальных исходов - 14; выздоровевших - 419 человек.
Протестировали за сутки методом ПЦР - 9889 человек, методом ИФА - 1712 человек, экспресс-тестами - 5750 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 237 823 человека; выздоровел - 2 171 601 человек; летальных случаев - 52 484.
Напомним, что в Украине впервые зафиксирована смерть после вакцинации от коронавируса. Это произошло в Винницкой области. Там через 4 часа после вакцинации Pfizer скончался 47-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что у вакцинированного винничанина были проблемы с сердцем. В областном департаменте здравоохранения считают, что это могло стать причиной смерти.