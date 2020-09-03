В Україні 2430 нових випадків коронавірусу та антирекорд по померлим

Станом на 3 вересня в Україні виявили 2430 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

В Україні з початку пандемії підтвердили 128 228 випадків COVID-19. Разом з тим, одужали 58 817 людей і 2 710 померли.

Складна епідеміологічна ситуація в Харківській області (+301), Києві (+280), Тернопільській області (+242), Львівській області (+208), Івано-Франківській області (+163), Одеській області (+116), Чернівецькій області (+137).

Нагадаємо, Віктор Ляшко назвав рейтинг симптомів при інфікуванні коронавірусом.

Раніше РБК-Україна писало, що ідеальна вакцина від коронавірусу повинна відповідати трьом факторам.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України обговорило з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я оновлення правил тестування на коронавірус.