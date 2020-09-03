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В Украине 2430 новых случаев коронавируса и антирекорд по умершим

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 3 сентября в Украине выявили 2430 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Львовской области, Тернопольской области.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, за минувшие сутки умерли 54 человека и это является новым антирекордом по смертельным случаям.

В Украине с начала пандемии подтвердили 128 228 случаев COVID-19. Вместе с тем, выздоровели 58 817 человек и 2710 умерли.

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Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+301), Киеве (+280), Тернопольской области (+242), Львовской области (+208), Ивано-Франковской области (+163), Одесской области (+116), Черновицкой области ( +137).

Напомним, Виктор Ляшко назвал рейтинг симптомов при инфицировании коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что идеальная вакцина от коронавируса должна соответствовать трем факторам.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины обсудило с представителями Всемирной организации здравоохранения обновление правил тестирования на коронавирус.

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