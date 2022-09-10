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В Україні з 24 лютого зареєстрували понад 15 тисяч злочинів проти нацбезпеки, - ОГП

Фото: Офіс генерального прокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

З початку повномасштабного вторгнення Росії було зареєстровано загалом 15 256 злочинів проти національної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Злочини проти національної безпеки: загалом зареєстровано 15 256 (+602 за тиждень). Загалом злочинів агресії та воєнних злочинів РФ зареєстровано 32 678 (+1 172 за тиждень)", - зазначили в ОГП.

Також прокурори нагадали, що за тиждень в Україні загинули 3 дитини, а шесторо - були поранені. Ці дані наведені без повного врахування з місць активних бойових дій.

Щодо роботи на економічному фронті у відомстві зазначили, що було заарештовано і передано до АРМА активів і майна на більше, ніж 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні судитимуть генерал-полковника армії РФ, який керував операцією по захопленню Києва.

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