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В Україні 213 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу в Україні виявили 213 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 256 осіб; летальних випадків - 2; одужало - 170 осіб. За добу протестовано методом ПЛР - 7 562 особи, методом ІФА - 1 905 осіб, експрес-тестами - 6 328 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 248 663 особи; одужало - 2 184 365 осіб; летальних випадків - 52 849; проведено ПЛР-тестувань - 11 278 944.

Нагадаємо, в одній з областей України рівень госпіталізації через COVID досяг 80%.

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