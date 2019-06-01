В Україні з 2020 року не прийматимуть дітей у дитбудинки, - Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в українські дитбудинки не будуть приймати дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Супрун у Facebook.

Як повідомила Супрун, до 2020 року всі дитячі будинки працюватимуть у звичному режимі, але паралельно буде вестися необхідна підготовка для влаштування всіх дітей у рідні, патронатні чи прийомні сім'ї.

"З 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї", - розповіла вона.

Зазначається, що до 2023 року на місці дитбудинків будуть створені паліативно-реабілітаційні центри з кількістю місць розрахованими відповідно до потреб громади.

"У новостворених центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу. Центр також може надавати послуги з респісу - тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю", - зазначила Супрун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я розпочинає перший етап трансформації екстреної медичної допомоги. Перший етап змін розпочнеться уже цього року у шести пілотних регіонах - у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві.