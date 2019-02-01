В Україні у 2018 зафіксували понад 1,5 тис. випадків насильства в сім’ї  

Із із 1 тис. 586 проваджень закриті 36

В Украине за период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года зарегистрировано 1 тыс. 586 уголовных правонарушений, связанных с насилием в семье. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос РБК-Украина.

В ответе на запрос говорится, что из 1 тыс. 586 производств закрыты 36.

Напомним, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу 11 января 2019 года. В частности, данный закон Верховная рада приняла в начале декабря 2017 года. Норма документа об отягчающих обстоятельствах уже вступило в силу с 11 января 2018 года.

РБК-Украина писало, что в 2018 году дети сообщили в полицию о 1 тыс. 285 фактов домашнего насилия.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича, в 2018 году было совершено 4,3 тысячи преступлений в отношении детей, от которых пострадали 4,7 тысяч детей. Почти 1,5 тысячи детей стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.

Добавим, в 2019 году в Украине будут работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие.