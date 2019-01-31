Діти повідомили поліції 1285 фактів домашнього насильства у 2018 році

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Всього за рік постраждали 4,7 тис. людей

У 2018 році діти повідомили до поліції про 1285 фактів домашнього насильства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністрерства внутрішніх справ (МВС) України.

За словами заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, у 2018 році було скоєно 4,3 тисячі злочинів відносно дітей, від яких постраждали 4,7 тисяч дітей. Майже 1,5 тисячі дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів.

Водночас, правоохоронці фіксують зниження кількості злочинів учинених стосовно дітей, оскільки у 2017 році таких злочинів було зафіксовано 4,6 тисяч. Тоді від кримінальних правопорушень потерпілими стали 5 тисяч дітей, з них 1,7 тисяч – від тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство.

РБК-Україна писало, що 11 січня закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" вступив в силу. зокрема, даний закон Верховна рада ухвалила на початку грудня 2017 року. Норма документа про обтяжуючих обставинах вже набула чинності з 11 січня 2018 року.