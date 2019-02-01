В Україні в 2018 році виявлено понад 7 тис. фактів незаконного обігу зброї

Правоохоронці оголосили підозри за понад 6 тис. злочинів

В 2018 году правоохранители задокументировали более 7,4 тысячи фактов незаконного оборота оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Тихонова, одним из важнейших аспектов деятельности полиции остается налаживание эффективного уровня противодействия незаконному обороту оружия.

"В результате боевых действий на востоке государства имели еще одно негативное последствие - насыщение "черного" рынка большим количеством оружия. Понимая масштабы проблемы, мы, прежде всего, усилили качественную составляющую работы по этому направлению", - подчеркнул Тихонов.

Он отметил, что активизацияи этой работы способствовали целевые оперативно-профилактические отработки, которые дважды проводились в прошлом году.

"В течение 2018 работники полиции задокументировали более 7,4 тыс. фактов незаконного оборота оружия и объявили подозрения за более 6 тыс. преступлений. Кроме того, с противоправного оборота изъято более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, 62 гранатомета, более 1,7 тыс. гранат, 163 мины и более 230 тыс. патронов", - сообщил он.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о росте случаев незаконного оборота оружия в различных регионах, в частности в столице.