В Україні 182 нових випадки коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні виявили 182 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві, Одеській та Житомирській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 307 осіб, померли 5 пацієнтів, одужали 187 осіб.
За добу протестували методом ПЛР - 9 587 осіб, методом ІФА - 1 613 осіб, експрес-тестами - 5 770 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 244 677 осіб;
- одужали - 2 181 385 осіб;
- летальних випадків - 52 731;
- провели ПЛР-тестувань - 11 161 068.
Нагадаємо, в РНБО анонсували посилення карантину в Україні.