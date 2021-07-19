В Украине 182 новых случая коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обнаружили 182 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли 5 пациентов, выздоровели 187 человек.
За сутки протестовали методом ПЦР - 9587 человек, методом ИФА - 1613 человек, экспресс-тестами - 5770 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 244 677 человек;
- выздоровели - 2 181 385 человек;
- летальных исходов - 52 731;
- провели ПЦР-тестов - 11 161 068.