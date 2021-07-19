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В Украине 182 новых случая коронавируса

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 08:18
В Украине 182 новых случая коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 182 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли 5 пациентов, выздоровели 187 человек.

За сутки протестовали методом ПЦР - 9587 человек, методом ИФА - 1613 человек, экспресс-тестами - 5770 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 244 677 человек;
  • выздоровели - 2 181 385 человек;
  • летальных исходов - 52 731;
  • провели ПЦР-тестов - 11 161 068.

Напомним, в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине.

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В Украине 182 новых случая коронавируса
В Украине 182 новых случая коронавируса
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