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В Україні 1600 нових випадків коронавірусу

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 08:17
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1600 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за вчора зафіксували у Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 597 осіб; летальних випадків - 26; одужали - 882 особи. Вчора протестували методом ПЛР - 23 478 осіб, методом ІФА - 6 454 особи, експрес-тестами - 19 010 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 271 826 осіб;
  • одужали - 2 200 000 осіб;
  • летальних випадків - 53 394.

Нагадаємо, в Тернопільській області зареєстровано першу смерть від штаму "Дельта".

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