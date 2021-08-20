В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 1600 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за вчора зафіксували у Києві та Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 597 осіб; летальних випадків - 26; одужали - 882 особи. Вчора протестували методом ПЛР - 23 478 осіб, методом ІФА - 6 454 особи, експрес-тестами - 19 010 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 271 826 осіб;
- одужали - 2 200 000 осіб;
- летальних випадків - 53 394.