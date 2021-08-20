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В Украине 1600 новых случаев коронавируса

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Киев, Пятница 20 августа 2021 08:17
В Украине 1600 новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 1600 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за вчера зафиксировали в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 597 человек; летальных исходов - 26; выздоровели - 882 человека. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 478 человек, методом ИФА - 6454 лица, экспресс-тестами - 19 010 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 271 826 человек;
  • выздоровели - 2 200 000 человек;
  • летальных случаев - 53 394.

Напомним, в Тернопольской области зарегистрирована первая смерть от штамма "Дельта".

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В Украине 1600 новых случаев коронавируса
В Украине 1600 новых случаев коронавируса
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