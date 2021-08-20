В Украине 1600 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки выявили 1600 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за вчера зафиксировали в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 597 человек; летальных исходов - 26; выздоровели - 882 человека. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 478 человек, методом ИФА - 6454 лица, экспресс-тестами - 19 010 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 271 826 человек;
- выздоровели - 2 200 000 человек;
- летальных случаев - 53 394.