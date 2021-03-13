RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні більше 13 тисяч нових випадків COVID. Це максимум з початку року

Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу підтвердили 13 276 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, станом за минулу добу госпіталізовано - 3 967 осіб; летальних випадків - 243; одужало - 4 897 осіб.

Крім того, здійснено тестувань за добу - 99 270 (зокрема методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34 251).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 451 744 особи; одужало - 1 219 773 особи; летальних випадків - 28 158; проведено ПЛР-тестувань - 7 328 468.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилося до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих в дні близько 1 лютого.

Згідно з прогнозом робочої групи математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, Через два-три тижні смертність може досягти пікових значень осінньої хвилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пандемияКарантинКоронавірус
Читайте також
Глава ВООЗ заявив про недофінансування боротьби з COVID-19 на 22 млрд доларів
У президента Вірменії виникли ускладнення від коронавірусу
Прогноз погоди