В Україні 1003 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 1003 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 701 особа; летальних випадків - 25; одужали - 236 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 15 850 осіб, методом ІФА - 2 233 особи, експрес-тестами - 20 019 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.
За весь час пандемії в Україні: