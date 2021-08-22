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В Україні 1003 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1003 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 701 особа; летальних випадків - 25; одужали - 236 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 15 850 осіб, методом ІФА - 2 233 особи, експрес-тестами - 20 019 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 274 561 особа;
  • одужали - 2 200 999 осіб;
  • летальних випадків - 53 457.

Нагадаємо, одна область України не відповідає "зеленій" зоні карантину.

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Коронавірус