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В Украине 1003 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1003 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 701 человека; летальных исходов - 25; выздоровевших - 236 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 15 850 человек, методом ИФА - 2 233 человека, экспресс-тестами - 20 019 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 274 561 человека;
  • выздоровели - 2 200 999 человек;
  • летальных исходов - 53 457.

Напомним, одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне карантина.

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