В Україні з 1 серпня запроваджують "касові апарати в смартфоні"

Фото: смартфон (Віталій Носач, РБК-Україна)

Використання програмних РРО для ФОПів до кінця року буде добровільним

В Україні починається перший етап змін у законодавстві щодо нових правил роботи для фізичних осіб-підприємців. З 1 серпня запроваджується можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, з 1 січня 2021 року почнеться другий етап - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року почнеться третій етап - застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

Нагадаємо, Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства фінансів про застосування програмних РРО та затвердження форм та змісту розрахункових документів.

Відзначимо, ухвалені Верховною радою 20 вересня 2019 року закони внесли корінні зміни в систему адміністрування податків і використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Тоді ж податкова надала роз'яснення щодо відмінності програмних РРО від звичайних касових апаратів.

Звичайні касові апарати у вигляді коробок, які друкують чеки, в які вмонтовані батарейки, годинник, також можна використовувати і надалі. Але паралельно з'являється можливість використання програмних РРО у смартфоні.

Планувалося запровадження програмних РРО з 1 квітня, але через карантин термін перенесли на 1 серпня.