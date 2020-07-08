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Мінфіну дозволили впроваджувати "касові апарати в смартфоні"

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 18:59
Мінфіну дозволили впроваджувати "касові апарати в смартфоні"
Фото: смартфони
Автор: Максим Зайченко

Додаток для програмного РРО буде доступний з 1 серпня

Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства фінансів про застосування програмних РРО та затвердження форм та змісту розрахункових документів. Встановити додаток для "касового апарату в смартфоні" можна буде з 1 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Затверджено порядки реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, привласнюються електронними розрахунковими документами під час роботи ПРРО в режимі", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні заявляють, що введення програмного РРО є "важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності".

"Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків", - запевняють в міністерстві.

З 1 серпня 2020 року фіскальний додаток для програмного РРО буде доступний для всіх бажаючих на безкоштовній основі. Використання РРО, для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов'язковим з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше голова Податкової пояснив відміність програмних РРО від касових апаратів.

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