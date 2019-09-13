Україна заявила відвід судді у справі "скіфського золота"

У п'ятницю, 13 вересня, Україна заявила відвід головуючому судді Апеляційного суду міста Амстердама, де розглядається справа про повернення колекції "скіфського золота". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства юстиції України.

Як повідомляється, у відомстві дізналися про обставини, за яких суддя не може бути упередженим до справи.

"Міністерству юстиції стало відомо про існування обставин, які можуть свідчити про упередженість судді, який розглядає справу, що викликає сумнів у його об'єктивності", - йдеться в заяві.

Виявилося, що суддя кілька років представляв інтереси російської компанії "Промнафтобуд" - а значить де-факто Російської Федерації - у справі проти "Юкоса". Під час цієї роботи він тісно співпрацював з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі "скіфського золота".

6 вересня 2019 року представники України запропонували взяти самовідвід судді, а коли він відмовився, подали клопотання про відвід.

Рішення по справі очікується в 2020 році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Апеляційний суд Амстердама відклав винесення остаточного рішення у справі про "скіфське золото". Суд надав сторонам ще кілька місяців для надання нових доказів. Остаточне рішення суду можна очікувати через 6-9 місяців.

Відзначимо, Україна наполягала на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягала на поверненні частини експонатів на територію Криму.