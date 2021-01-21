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Україна заявила про грубі порушення перемир'я бойовиками на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Українська сторона Спільного центру контролю та координації заявила про грубі порушення перемир'я на Донбасі. Бойовики продовжують демонструвати небажання виконувати домовленості.

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Про це йдеться на сторінці командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Минулого тижня, 16 січня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували поблизу Краснолуцького в Луганській області 22 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град" (122 мм), а біля Новоселівки в Донецькій області безпілотник ОБСЄ помітив 11 танків, які розміщувалися з порушенням ліній відведення.

Крім того, 16 січня патруль спостерігачів виявив одну установку ЗУ-23, встановлену на бронетранспортері МТЛБ поблизу житлової зони в Калиновому на Луганщині.

"Викладені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - заявили в командуванні ООС.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі. Українські військові двічі придушували ворожі безпілотники, які перелітали через лінію розмежування на Донбасі.

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