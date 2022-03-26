Україна завтра перейде на літній час

Україна перейде на літній час 27 березня 2022 року разом з країнами Європейського союзу. В останню неділю місяця о 3 годині ранку стрілки будуть переведені на 1 годину вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", який регулює дане питання.

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, Кабмін постановив ввести на території України такий порядок: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Зазначимо, в Євросоюзі тривають дискусії про скасування переходу на літній час. Це питання має вирішитися до 2026 року.

Детальніше про переведення годинників читайте в матеріалі РБК-Україна "Годину вперед-годину назад. Коли Україна знову переводить час і чи скасують цю традицію".