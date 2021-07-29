МЗС опрацьовує сценарії евакуації українців з Туреччини через лісові пожежі
Міністерство закордонних справ опрацьовує сценарії повернення українців з Туреччини у разі погіршення ситуації з масштабними пожежами в курортних зонах. Інформація про постраждалих громадян України поки не надходила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
"Як тільки почалися пожежі в Туреччині, доручив дипломатам 24/7 стежити потреби громадян і загрози безпеці. Зараз даних про постраждалих українців немає", - написав Кулеба в Twitter.
Глава МЗС додав, що опрацьовується сценарій повернення українців на випадок погіршення ситуації з пожежами.
"Безпека українців за кордоном - понад усе", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, сьогодні масштабні лісові пожежі наблизилися до курортного міста Мармаріс, змусивши місцеву владу евакуювати кілька готелів.
Як писало РБК-Україна, в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб. У Міністерстві закордонних справ розповіли, чи є серед постраждалих українці.
Представник президента Туреччини Ібрагім Калин назвав ситуацію з масштабними лісовими пожежами національним лихом.