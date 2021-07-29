МЗС опрацьовує сценарії евакуації українців з Туреччини через лісові пожежі

Міністерство закордонних справ опрацьовує сценарії повернення українців з Туреччини у разі погіршення ситуації з масштабними пожежами в курортних зонах . Інформація про постраждалих громадян України поки не надходила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Як тільки почалися пожежі в Туреччині, доручив дипломатам 24/7 стежити потреби громадян і загрози безпеці. Зараз даних про постраждалих українців немає", - написав Кулеба в Twitter.

Глава МЗС додав, що опрацьовується сценарій повернення українців на випадок погіршення ситуації з пожежами.

"Безпека українців за кордоном - понад усе", - підкреслив міністр.