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МЗС опрацьовує сценарії евакуації українців з Туреччини через лісові пожежі

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Київ, Четвер 29 липня 2021 22:21
МЗС опрацьовує сценарії евакуації українців з Туреччини через лісові пожежі Фото: лісові пожежі в Туреччині (twitter.com/marmarisbeltr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ опрацьовує сценарії повернення українців з Туреччини у разі погіршення ситуації з масштабними пожежами в курортних зонах. Інформація про постраждалих громадян України поки не надходила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Як тільки почалися пожежі в Туреччині, доручив дипломатам 24/7 стежити потреби громадян і загрози безпеці. Зараз даних про постраждалих українців немає", - написав Кулеба в Twitter.

Глава МЗС додав, що опрацьовується сценарій повернення українців на випадок погіршення ситуації з пожежами.

"Безпека українців за кордоном - понад усе", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, сьогодні масштабні лісові пожежі наблизилися до курортного міста Мармаріс, змусивши місцеву владу евакуювати кілька готелів.

Як писало РБК-Україна, в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб. У Міністерстві закордонних справ розповіли, чи є серед постраждалих українці.

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин назвав ситуацію з масштабними лісовими пожежами національним лихом.

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МЗС пожежа евакуація Турция
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