Україна завтра буде найтеплішою країною Європи

Погода в Україні завтра, 10 листопада, буде теплою, температура в деяких областях підніметься до +21 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, завтра температура очікується від +14 до +19.

"Україна - знову одна з найтепліших в Європі. Неділя прогріє повітря до +14 +19 градусів, на півдні місцями до +21 градуса, трохи свіжіше буде на крайньому заході та східній частині України +11 + 14 градусів", - повідомила Діденко.

Крім того, на Закарпатті та в Прикарпатті буде сухо, очікуються тумани.

У Києві завтра передбачається погода без дощу, з температурою повітря близько +15, з поривчастим південно-східним вітром.

Нагадаємо, в неділю, 10 листопада, в Україні очікується погіршення видимості у зв'язку з туманом. За даними українських синоптиків, до кінця суботи, 9 листопада, а також вночі і в першій половині дня неділі, 10 листопада, на всій території України очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 метрів.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Києві на вихідних, 9-10 листопада, очікується тепла погода.