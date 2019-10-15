Україна завтра буде однією з найтепліших у Європі

Зокрема, у Києві середа буде сухою сонячною та теплою
Погода в Україні 16 жовтня буде теплою, температура повітря протягом дня досягатиме +18+24 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Вона зазначається, що туман "починає підкоряти собі ночі й ранки, а подекуди й затримуватися аж до обіду".
"Найбільш ймовірні тумани завтра на сході, півдні, у центрі та навколо Карпат.
Видимість у туманах буде погіршуватися до 300-500 метрів, уважно!", - йдеться у повідомленні.
За прогнозом Діденко, у Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.
"Щоб ми не переплутали осінь із літом, про це нагадає безліч жовтого листя, яке пора б позбирати нашим комунальникам, та холодні ночі із температурою повітря +6+12 градусів. Така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря", - додала вона.
Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м.
Зазначимо, за прогнозом синоптиків Українського Гідрометцентру, у всіх областях сьогодні буде тепло. У західній частині температура повітря досягне +23. У Києві сьогодні прогнозують утримання теплої та малохмарної погоди та температуру повітря +23.