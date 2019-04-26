Україна завоювала третю ліцензію на Олімпійські ігри-2020

На етапі Кубка світу з кульової стрільби в Пекіні (Китай) Олександр Петрів посів шосте місце і завоював ліцензію на Олімпіаду. Про це повідомляється в Twitter НОК України.

Поки що всі ліцензії здобуті представниками кульової стрільби. До цього на чемпіонаті світу минулого року ліцензії завоювали Павло Коростильов і Олена Костевич.

Петрів в 2008- році став олімпійським чемпіоном зі швидкісної стрільби з 25-метрової дистанції (МП - 8). У фіналі 44-річний українець на 0,7 бали випередив Ральфа Шумана і побив олімпійський рекорд (780,2 бали).

Нагадаємо, вже майже 150 українських спортсменів вибороли ліцензії на Європейські ігри-2019.